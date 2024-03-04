الكشف على 1380 حالة ضمن قافلة طبية في قرية كسفريت بالإسماعيلية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن قافلة طبية للجامعة في قرية كسفريت بمحافظة الإسماعيلية، قدمت الكشف الطبي والعلاج بالمجان لـ1380 حالة.

وأضاف مندور في بيان صحفي، أن القافلة تضمنت التخصصات الطبية المختلفة، مع تقديم الأدوية بالمجان، بالتعاون مع المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة».

توفير حياة أفضل للمواطنين

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة استهدفت بها القيادة السياسية تنمية وبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ورفع مستوى معيشة أهالينا بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مندور: علاج وتثقيف صحي للمواطنين

وقال مندور إن الجامعة وفرت خدمات طبية وبيطرية وتثقيفية، إلى جانب خدمات الإرشاد الزراعي بالمجان للمواطنين، وقدمت التثقيف الصحي لحالات التهاب المفاصل والعظام، نزلات البرد والحساسية، وبعض أمراض النساء، مع التغذية السليمة للأطفال، والرضاعة الطبيعية، والإسعافات الأولية.

كما قدمت القافلة خدماتها البيطرية إلى 70 مستفيد، حيث قدمت الكشف والعلاج المجاني البيطري لحالات الإصابة بالديدان، وضعف إنتاج البيض، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، والضعف العام والهزال.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، قام خبراء الجامعة بزيارة 6 بساتين للمانجو، ومزرعة للقمح، وأخرى للبرسيم، حيث تلاحظ وجود الأشجار كبيرة السن قليلة الإنتاج من المانجو، مع وجود كتل خشبية، وكانت التوصية بإصلاح الأشجار المسنة، واستبدالها بالأشجار الحديثة، والاهتمام بالتقليم، ومقاومة العفن الهبابي، والاهتمام بالتسميد مع الري.