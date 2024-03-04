جامعة بنها تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي منشية ناصر

احتفت جامعة بنها بطلابها المبتكرين والمبدعين في المجالات الأدبية، من خلال إقامة ورشتين أدبيتين في مجال «مهارات القصة القصيرة» و«مهارات كتابة الشعر»، بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، بهدف تشجيع صغار الأدباء على تعزيز مهاراتهم.

وأكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، خلال افتتاحه للورشتين الأدبيتين بمركز رعاية الموهوبين، أنّ إدارة الجامعة تحرص على المتابعة المستمرة للفعاليات والأنشطة الداعمة للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات.

آليات علمية لاكتشاف الموهوبين

وأشار إلى أن المركز يستهدف طلابها الموهوبين من خلال تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز، التي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.

حامعة بنها تطلق قافلة طبية

في سياق آخر، شاركت جامعة بنها، بقافلة طبية في حي الدويقة الجديدة بمنشية ناصر، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وذلك في إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، لإطلاق مجموعة من القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وشارك في القافلة العديد من الأطباء في تخصصات أمراض النساء والتوليد، والأطفال، والباطنة العامة، كما شارك فيها أطباء وصيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

ووقعت القافلة الكشف الطبي على 228 حالة من أهالي منطقة الدويقة الجديدة، مع صرف العلاج مجانا، فيما تم تحويل بعض الحالات الأخرى للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.