انطلاق قافلة طبية بقرية «أم عزام» في الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية انطلاق قافلة طبية مجانية للكشف الطبي وتقديم العلاج للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم بمركز ومدينة القصاصين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن القافلة يتم تدشينها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القافلة الطبية، تضم 9 تخصصات طبية وتقدم العلاج لأهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، مشيرا إلى أنه يتم نقل الحالات التي تحتاج لرعاية طبية أكثر تخصصية إلى المستشفيات المختلفة.

أنواع العيادات الطبية في الإسماعيلية

وقال الدكتور علي حطب، أن العيادات تضم «الجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر»، إلى جانب عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة.

وتابع: أي حالة تحتاج إلى جراحات أكثر تخصصية يتم إحالتها إلى المستشفيات تحت رعاية مشروع التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة الخدمات الطبية لها.

وقال حطب، إن القافلة تضم معمل للدم وصيدلية بها 80 صنفا دوائيا، إلى جانب قوافل توعوية للمواطنين بالعديد من القضايا كالصحة الإنجابية ومشروع التأمين الصحي الشامل.