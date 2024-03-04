النائبة حياة خطاب تقدم الشكر للرئيس السيسي: «أنصف الفئات المهمشة في المجتمع»

أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال جلسته العامة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

قالت «خطاب» خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، تم إعداد هذا القانون، حيث أنه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط، أن يتمتع بنظام التأمين، من خلال حصوله عل دعم نقدي بصفة دائمة أو مؤقتة.

وأضافت عضو الشيوخ، أن هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة، واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي، للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا القانون.

وأشارت خطاب إلى المادة 1، من قانون الضمان الاجتماعي الموحد الذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، المرض المزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة أو اليتيم، وكل من ينطبق عليهم الشروط.

الحماية الاجتماعية

وشددت «خطاب»، على أن قانون الضمان الموحد، سيحقق الحماية الاجتماعية، وسيدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال الدعم النقدي المقدم لهم، قائلة: «شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامه بهؤلاء الفئات منذ توليه الحكم»، موضحة أن هذه الفئات عانت كثيرا من التهميش إلى أن جاء من ينصفها فشكرا للرئيس السيسي.

كما قدمت خطاب الشكر للرئيس السيسي، على دعمه لصندوق قادرون باختلاف، رغم الظروف الاقتصادية العالمية، موضحة أن الرئيس حريص على دمجهم ومشاركتهم بالمجتمع.