النائبة حياة خطاب معلنة دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات: يعبر بنا إلى الجمهورية الجديدة

رحبت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراره بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات ومشروعات ضخمة، ستعبر بنا جميعًا إلى الجمهورية الجديدة.

الرئيس استجاب لمطالب الملايين

أكدت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب إلى مطالب ملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع والميادين، لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، كما طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة وجود تسهيلات وافساح الطريق أمام متحدي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت «خطاب» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الماضية، تحقيق العديد من الإنجازات التي تصل إلى حد الإعجاز في كل الملفات، سواء داخليًا أو خارجيًا، كما أنه ساهم في عودة الريادة للدولة المصرية، وإعادتها إلى مكانتها إقليميًا ودوليًا.

ضرورة المشاركة في الانتخابات

وشددت النائبة حياة خطاب، على ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والقانوني، وضرب أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية، من خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، خاصة أنه سيجري في ظل إشراف قضائي كامل، وهو ما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.