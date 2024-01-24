النائبة حياة خطاب: دعوة الرئيس لإجراء حوار اقتصادي بسبب شعوره بالمواطن

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترك مناسبة إلا ويتحدث عن دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، مؤكدة أن مصر ستظل دوما داعما للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقدمت خطاب، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ72، مشيرة إلى أنهم قدموا أرواحهم دفاعا وحماية عن أرض الوطن، كما أن هؤلاء الأبطال لم يبخلو بأرواحهم للدفاع عن مصر وشعبها.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأشارت خطاب إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة جاءت لتطمئن المصريين، وخاصة في ظل الشائعات والمعلومات غير الحقيقية والشائعات في أهم قضيتين مطروحتين على الساحة، أولاً القضية الفلسطينية وموقف مصر واضحا من خلال تأكيد الرئيس على الدعم الكامل للفلسطينيين عبر التاريخ.

عيد الشرطة

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه فيما يخص القضية الثانية وهي خاصة بالاقتصاد المصري، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي واضحا في هذا الملف من خلال دعوته بشأن إجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، قائلة: إن مصر تمتلك خبراء ومتخصصين بالاقتصاد لديهم رؤى ومقترحات سنعبر من خلالها تلك الأزمة فمصر لديها حكماء ودعوة الرئيس تؤكد إحساسه لما يشعر به المواطن المصري.