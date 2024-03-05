مع دخول الحرب عامها الثالث.. حقائق عن روسيا: دولة بحجم كوكب بلوتو

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، حاليًا سنرصد في التقرير الحالي بعض المعلومات المثيرة عن دولة روسيا الاتحادية، أكبر دولة في المساحة في العالم.

مساحة روسيا

وبحسب الأرشيف الروسي، فأنّ روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة التي تصل إلى 17 مليون كيلو متر مربع، وهي تقارب مساحة كوكب بلوتو، وتغطي روسيا تسع مساحة العالم، وهي تمثل جسرًا بين أوروبا وأسيا.

التوقيتات الزمنية المختلفة في روسيا

توجد في روسيا 9 مناطق زمنية مختلفة لامتداد مساحة البلاد، وهي ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وتوجد بها بحيرة بايكال، الأعمق في العالم، وتملك 20% من احتياطي المياه العذبة في العالم، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

عدد سكان روسيا

يصل عدد سكان روسيا إلى 143 مليون نسمة، وتعاني من قلة عدد المواليد بالنسبة لمساحة البلاد، ويعيش 73% من الأشخاص في المدن، وتعاني البلاد من ارتفاع معدلات الوفيات، وسط توقعات بأن ينخفض عدد السكان إلى 125 مليون نسمة، في عام 2050.

قوة غازية

تمتلك روسيا 87 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، يكفي لمدة 75 عامًا، وستحوذ عبر شركة «غاز بروم» على ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم بكمية تقدر بـ1163 تريليون قدم مكعب، وتعادل حجم 13 مليار حمام سباحة أولمبي، إذ يصل حجم حمام السباحة الأولمبي 88 ألف قدم مربع من الغاز، وتصل ثروة 20 شخصًا في البلاد إلى 227 مليار دولار، ويصل طول الأنابيب الروسية 260 ألف كيلومتر، ولدى موسكو نصف المخزون العالمي من اليورانيوم، بإجمالي 695 طنًا مقابل 604 طنًا في أمريكا.

الروس يحبون الشاي

يشرب الروس الشاي 6 أضعاف الأمريكيين، إذ يحتسي المواطن الروسي 3.05 رطل سنويًا، فيما يشرب الأمريكي 0.5 رطل، وينقل مترو موسكو 9 ملايين شخص يوميًا، وهو أكثر من ركاب مترو لندن ونيويورك مجتمعين.