خبير: الناخب الأمريكي متذمر بسبب إدارة بايدن للقضايا الدولية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ قضية السياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست العامل الحاسم في الانتخابات الأمريكية، بل إن الاقتصاد هو العامل المؤثر، لافتا إلى أن انتخابات 2024 تأتي في سياقات مختلفة انعكس عليها التأثير المتبادل ما بين السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضايا الكبرى كحرب أوكرانيا وحرب غزة، وبين الداخل الأمريكي.

سياسة بايدن في أزمة أوكرانيا وغزة لها انعكاسات سلبية

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ سياسة بايدن خلال العامين الماضيين، في التعامل مع أزمة أوكرانيا وإدارة الصراع مع روسيا والصين، وكذلك إدارتها في حرب قطاع غزة ودعمها المطلق لإسرائيل، والذي له انعكاسات على الداخل الأمريكي فيما يخص الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أمريكا تستخدم أوكرانيا كمخلب قط في صراعها مع روسيا

وتابع أنّ سياسة بايدن وعسكرة العلاقات الدولية واستخدام أوكرانيا كمخلب قط، في إطار الصراع مع روسيا، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 170 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، كان له ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ظهر في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى حالة من التذمر لدى الناخب الأمريكي.