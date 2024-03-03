معارضون للرئيس الأمريكي: بايدن عاجز عن ردع إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، إسقاط مساعدات إغاثية على قطاع غزة، بعد حديث الرئيس جو بايدن عن ذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي تمتنع فيه إسرائيل عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

الولايات المتحدة الأمريكية تعجز عن ردع إسرائيل

أثارت عملية إسقاط المساعدات على سكان غزة جوا غضب المُعارضين للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن الذين انتقدوا العملية، وقالوا إنها خير دليل على عجز الإدارة الحالية عن ردع إسرائيل، ويدلل على فشل البيت الأبيض في إقناع إسرائيل بإدخال المساعدات للقطاع غزة، والكف عن استهداف المساعدات الإغاثية بحسب ما نشرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

وصف المعارضون لسياسة الرئيس جو بايدن إن عملية إسقاط المساعدات الأمريكية مٌجرد لفتة من واشنطن، في الوقت الذي تمتنع فيه عن استخدام نفوذها لردعها أو وقف إرسال المساعدات كعقاب للحكومة الإسرائيلية.

الرئيس الأمريكي: الخسائر في الأرواح أمر مفجع

أعلن بايدن إنزال المساعدات جوا على قطاع غزة خلال اجتماع مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، حيث قال إن الخسائر في الأرواح أمر مفجع، وأضاف: «الناس يأسون لدرجة أن الأبرياء وقعوا في حرب رهيبة غير قادرين على إطعام أسرهم» بحسب ما نقلته «نيويوك تايمز».

وأشار أن بلاده ستحذو حذو الأردن، ومصر، وفرنسا وبعض الدول الأخري لتقديم المساعدات لأهالي غزة عن طريق الإنزالات الجوية.

جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض علي قطاع غزة تجاوز أعداد الشهداء الـ 30 ألفا شهيدا بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.