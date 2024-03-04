بعد 150 يوما من العدوان.. خسائر إسرائيلية بالجملة ونزيف فلسطيني مستمر

يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ150 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 30 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما سقط من جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 585 جنديا، ولكن كيف أصبحت إسرائيل من الداخل بعد هذه الفترة المستمرة من الحرب؟

تراجع دعم شباب أمريكا لإسرائيل

ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي أن استطلاع رأي أمريكي كشف عن انخفاض حاد في دعم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وسجلت نسبة التأييد من جانب الشباب الأمريكي لإسرائيل حاليا 58% فقط وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما.

خسائر كبيرة في صفوف إسرائيل

في سياق آخر، كشف مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلي «شاي أهرونوفيتس» عن أن أضرار الحرب الحالية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر بستة أضعاف من أضرار الحرب مع لبنان عام 2006.

ارتفاع أعداد الجرحى الإسرائيليين نفسيا وجسديا

في نفس السياق، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» نقلا عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، أن عدد الجرحى الإسرائيليين نفسيًا وجسديًا منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن وصل إلى 62 ألف إسرائيلي.

استمرار نزيف الدم الفلسطيني

وعلى الجانب الفلسطيني يستمر نزيف الدم والتدمير حيث استشهد أكثر من 30 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما شهدت فلسطين مجزرة الرشيد مؤخرا والتي تم فيها استهداف الفلسطينيين أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية.