«مقتل واحدة كل أسبوعين».. سياسات بن غفير تفجر العنف ضد النساء في إسرائيل

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن 14 امرأة من دولة الاحتلال قتلن في حوادث عنف ضد المرأة من جانب مستوطنين إسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر 2023، ونصفهن منذ بداية العام الجاري، بزيادة 75% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

مقتل امرأة إسرائيلية كل أسبوعين في حوادث فردية

وقالت تال هوخمان، نائبة المدير العام للوبي النسائي، إن في إسرائيل تقتل امرأة كل أسبوعين وفقا لأحدث إحصائيات لعام 2024، محذرة من تفاقم العنف ضد النساء في المجتمع الإسرائيلي.

وتابعت هوخمان، أن طريقة توزيع تراخيص الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين توصف «بالإهمال»، إذ لا توجد طريقة للسيطرة عليها، مما تحول إلى خوف بين النساء من أن يحصل شريكهن السابق أو أزواجهم في وقت الخلاف على رخصة سلاح.

توزيع تراخيص الأسلحة أدى لحالات عنف في المجتمع

وقالت ليلى بن عامي، مؤسسة منتدى «ميخال سيلا» لوقف العنف ضد المرأة، أن هناك حالة من القلق العام والتوتر والعزلة أدت إلى ضغوط كبيرة في بعض المنازل وهو ما تحول إلى عنف أفضي إلى تزايد حالات القتل.

وكان مسؤولون إسرائيليون حذروا في الأشهر الأخيرة من خطة توزيع الأسلحة على المستوطنين التي روج لها وزير الأمن القومي بدلوة الاحتلال إيتمار بن غفير، محذرين من حالات عنف من هذا النوع.