الفصائل الفلسطينية تفجر 4 دبابات وجرافتين بقذائف «الياسين 105»

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، أنها فجّرت 4 دبابات وجرافتين عسكريتين بقذائف «الياسين 105»، حسبما ذكر التليفزيون الفلسطيني.

الفصائل استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية

وأضافت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية متحصنة في منزل بحي الأمل في غزة، وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات بين القتلى والجرحى.

وأشارت الفصائل إلى أن مقاتليها نفذوا عملية قنص استهدفت جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي الأمل بغزة، مما أسفر عن مقتلهما.

وفي سياق متصل، تمكنت الفصائل من الاستيلاء على طائرتين مسيرتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكانتا في عملية استطلاع في منطقة المعسكر غرب خان يونس.