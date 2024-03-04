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دراما المتحدة

الفصائل الفلسطينية تفجر 4 دبابات وجرافتين بقذائف «الياسين 105»

كتب:

أحمد عادل موسى
06:47 م | الإثنين 04 مارس 2024
الفصائل الفلسطينية أثناء استهداف دبابة - أرشيفية

الفصائل الفلسطينية أثناء استهداف دبابة - أرشيفية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، أنها فجّرت 4 دبابات وجرافتين عسكريتين بقذائف «الياسين 105»، حسبما ذكر التليفزيون الفلسطيني.

الفصائل استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية

وأضافت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية متحصنة في منزل بحي الأمل في غزة، وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات بين القتلى والجرحى.

وأشارت الفصائل إلى أن مقاتليها نفذوا عملية قنص استهدفت جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي الأمل بغزة، مما أسفر عن مقتلهما.

وفي سياق متصل، تمكنت الفصائل من الاستيلاء على طائرتين مسيرتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكانتا في عملية استطلاع في منطقة المعسكر غرب خان يونس.

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