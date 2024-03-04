سامح شكري: نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات التي تربط بين مصر وهولندا قائمة على أرضية من التعاون المشترك لسنوات طويلة، من خلال الإسهام في جهود مصر التنموية والتنسيق السياسي بين البلدين على أعلى مستوى سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي.

الشركات الهولندية ساهمت في كثير من المشروعات القومية

وأوضح «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك مساهمة من الشركات الهولندية في كثير من المشروعات القومية المهمة في مجالات حيوية من بينها إدارة المياة والزراعة، مؤكدًا أنه تم تناول خلال المباحثات مجالات التعاون الواعدة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن هناك بين مصر وهولندا تنسيقا سياسيا ودعما متبادلا في المنظمات الدولية، مشددًا على أنه يتطلع في الاستمرار ومزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا، مؤكدًا أنه التقى مع نظيرته الهولندية في لقاءات عديدة، وكان الحوار دائمًا ما يكون متسما بالتوافق في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية.

ووجه الشكر لوزيرة خارجية هولندا على جهودها في دعم العلاقات، موضحًا أنه يتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة المشتركة من العلاقات المصرية الهولندية.