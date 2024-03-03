القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الجلسة الثالثة لمجلس التعاون الخليجي بحضور سامح شكري

كشف مراسل القاهرة الإخبارية جمال الوصيف، تفاصيل الجلسة الثالثة بين مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية الأدرني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي بدأ كلماته بتقديم ترحيب وشكر لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج.

مناقشة خطة العمل المشترك

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجلسة كانت تشمل مناقشة خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات والشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج.

ولفت إلى أن كلمة أمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد فيها على العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة تسريع العمل وفقا لخطة العمل المشتركة المطروحة اليوم على وزير الخارجية المصري في بدء العمل في عدد من المجالات المتمثلة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وبالإضافة إلى التغيرات المناخية.

عدد كبير من المجالات ستعمل عليها الخطط واللجان المشتركة

وتابع الوصيف أن عددا كبيرا من هذه المجالات ستعمل عليها الخطط واللجان المشتركة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة، مضيفا أن الأحداث في غزة وتسارعها خلال الأشهر الماضية كان كلها حظ كبير خلال كلمة وزير الخارجية المصري الذي أكد ضرورة وقف إطلاق النيران وأن مصر تقدم المساعدات باستمرار من خلال معبر رفح وتقديم المساعدات من خلال الإسقاط جوا بالتعاون مع دول مختلفة.