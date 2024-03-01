سامح شكري: هناك ازدواجية واضحة في موقف الغرب من حرب غزة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنَّ ازدواجية المعايير في الموقف الأمريكي والتي يتبعها فيه الغرب، بخصوص الحرب على غزة، واضحة أمام الجميع، مؤكدا أن الآليات الدولية والتي تحرك العلاقات الدولية من أخلاق ومعايير معروفة، ولكنهم لا يريدون الإعلان عن وقف لإطلاق النار بشكل واضح وصريح فيما يتعلق بحرب غزة.

موقف الغرب من القضية الفلسطينية

وتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نجد موقفا غربيا غير صريح في وقت يعاني فيه الأطفال والمدنيون داخل القطاع ويقتلون كل يوم ولا نرى أحد يعبر عن غضبه أو انزعاجه في العالم الغربي بل لا يعلنون ولو مجرد التعاطف مع الضحايا.

المشاكل البيئية والاحتباس الحراري

واستطرد: «نحن نشاهد حالة من التصحر الأخلاقي لدى الغرب ولذلك فنحن إزاء وضع خطير لأننا لا نفهم بعضنا البعض وليس لدينا مواقف ثابتة فيما يتعلق بكثير من المشاكل في العالم، مثل المشاكل البيئية والاحتباس الحراري، فنجد الغرب يتحرك بشكل مباشر فيما نجدهم يتصرفون بعدم جدية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديداً، وهذا أمر يبعث للشك فيما يتعلق بالعلاقات الدولية لدى الغرب».