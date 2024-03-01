سامح شكري: الفلسطينيون يواجهون القتل بشكل مستمر ومحرومون من حق تقرير المصير

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنَّ المسؤولية مشتركة فيما يتعلق بحرب غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، فلسنا إزاء أول حرب على غزة، وعلينا البحث عن أسس هذة المأساة خاصة ونحن أمام احتلال عمره 75 عاما وهذا هو السبب الرئيسي لهذه المأساة المستمرة منذ عقود.

حق تقرير المصير

وتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم وقد منعوا من هذا الحق بشكل غير طبيعي وهم يواجهون العنف والقتل بشكل مستمر ومحرومون من تحقيق إرادتهم وحق تقرير مصيرهم.

الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

واستطرد «شكري»: «ما دام الأمر هكذا فإن الحرب والاعتداءات ستستمر، لذلك فعلينا أن نجد حلاً جذريا للمشكلة وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة والقرار الأممي موجود في هذا الإطار والجميع يعرف الحل ولكن الدولة الفلسطينية لم يتم إقامتها للآن، وبالنسبة لنا سنواصل العمل من خلال مجموعة الاتصال عبر التنسيق بين مصر وتركيا».