7 معلومات عن آلية التصويت في انتخابات المدير العام لـ«اليونسكو»

اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ44 التي عقدت بـ«أديس أبابا» في 14 و15 فبراير الجاري، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق، مرشح مصر، لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» للفترة من 2025 إلى 2029.

إجرا انتخابات «اليونسكو» في باريس

ومن المقرر، إجراء انتخابات منظمة التربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية «باريس» خلال العام 2025.

وفي بيان، أصدرته وزارة الخارجية، رحبت الوزارة بالقرار، وقالت إن القرار يمثل دعماً هاماً للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 2023، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية لمرشح مصر.

وكانت مصر من أول 20 دولة صدَّقت على تشكيلها، كما احتفظت مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة منذ 1946، باستثناء مرات قليلة.

ونرصد أهم المعلومات عن آلية التصويت في منظمة«اليونسكو»:

- يتم ترشيح المدير العام لـ اليونسكو من قبل المجلس التنفيذي.

المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» يقترح المدير العام للمنظمة

- يقترح المجلس التنفيذي المؤلف من 58 دولة للمنظمة المدير العام من بين المرشحين للمنصب.

- يتولّى المؤتمر العام لليونسكو مهمّة تعيينه لفترة 4 سنوات.

- يحاول كل مرشح كسب الدعم بين الدول الـ58 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، الذين سيحال خيارهم أمام المؤتمر العام «195 دولة عضو» للموافقة عليه.

- سيتم التصويت على مرحلة أو عدة مراحل بعد يوم عمل للمجلس التنفيذي، ويمكن إجراء حتى 4 دورات اقتراع في حال لم يحصل أي مرشح على الغالبية القصوى.

- وفق للوائح «اليونسكو» يحتاج الفائز للحصول على 30 صوتا من أصل 58 صوتا لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- يجب اختيار الشخص الذي سيرشحه المجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري خلال تصويت سيجري تنظيمه للمجلس.