«زفتى» تنضم إلى قائمة شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انضمام إحدى مدن محافظة الغربية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC لعام 2024، لتكون ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم.

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي، مشيراً أنها مدينة زفتى، وأن ذلك يأتي تقديرا للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في مدينة زفتى من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي التي ساهمت في تشكيل الوعي الإنساني وبناء مواطن إيجابي وأسرة سليمة قادرة على المشاركة في التنمية والبناء في المحافظة.

التطوير داخل زفتى

وأضاف «رحمي»، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى أحدثت طفرة شاملة للبنية التحتية ورقمنه الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وإحلال وتجديد وإنشاء المدارس لتقليل الكثافات في الفصول وتوفير كافة الإمكانات التعلمية داخل المدارس من أجل ضمان جودة تعليمية مٌتميزة قادرة على بناء جيل قادر على التعلم والتفكير والإبداع والابتكار، والمساهمة بفعالية في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمنشآت الرياضية والثقافية لتكون منارة تخدم المجتمع وترتقي بالخدمات المقدمة للنشء والشباب.

هدف الانضمام

وأضاف المحافظ أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم يأتي لتعزيز التعلم المستمر مدى الحياة، وضمان المساواة في توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يُمثل أساسا لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، وتطبيق نظام الرصد والتقييم.