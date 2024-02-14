لأول مرة.. الشرقية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انضمام محافظة الشرقية لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC لعام 2023.

الشرقية ضمن 3 مُدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

جاء ذلك عقب المؤتمر المنعقد والإعلان الرسمي من معهد اليونسكو بانضمام محافظة الشرقية، ضمن ثلاث مُدن مصرية لشبكة اليونسكو العالمية للتعلم مدى الحياة «GNLC».

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أهمية دور الجنة الوطنية المصرية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلى قيام معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة «GNLC» بمُخاطبة اللجان الوطنية في الـ 193 دولة عضو بمنظمة اليونسكو كل عام؛ لترشيح ثلاث مُدن بحد أقصى للانضمام لشبكة مُدن التعلم، موضحًا بأن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو هي الجهة الوطنية الوحيدة المنوطة باستلام طلبات الترشح والتقييم الوطني.

ولفت الدكتور أيمن عاشور، إلى أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ ليُصبح كل شخص مصدراً للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعى بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وكذا تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن سعادته الغامرة بانضمام المحافظة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC، وذلك لأول مرة، لتستكمل المحافظة ملف الإنجازات في مجال التدريب والتعليم والتعلم لتحقيق الاستفادة لكل المواطنين على أرض المحافظة، ولتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم.

أوضح محافظ الشرقية أن اختيار المحافظة من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة، لتكون عضوة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم «GNLC»، جاء بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي تم فيه تضافر الجهود وبذل قصارها، والتعاون مع الجهات الشريكة بشكل فريق العمل الواحد.