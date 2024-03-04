إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان

نفذت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان حملة مكبرة لإزالة حالات التعد على أراضي وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان في هذا الشأن.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وتضمنت الحملة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، إزالة 7 حالات تعد منها 3 حالات صادر لها قرارات سابقة، و4 حالات إزالة فورية في قرية أبو الريش بحري، بمساحة إجمالية تبلغ 27,900 متر مربع.

وشهدت الحملة وجود عدد من القيادات الأمنية، ونائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، بالإضافة إلى الفنيين والعاملين بالقرية والوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة تعديات في كوم أمبو

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقي مصطفى، إزالة فورية لحالتي تعدي، إحداهما بمساحة 256 مترا مربعا في منطقة أبو وير التابعة لقرية إقليت، والأخرى حالة تعد على أرض زراعية في منطقة رؤوف بالتعاون مع الجمعية الزراعية بسبيل مكي.

وبدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وكذلك إيقاف أعمال البناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية، ومصادرة الخامات المستخدمة في المخالفة خلال الحملات التي شهدتها مدن ومراكز من ضمنها كوم أمبو.