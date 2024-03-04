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دراما المتحدة

وزيرة خارجية هولندا: مصر لها دور حيوي وحتمي في المنطقة

كتب:

منة شبانة
07:19 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزيرة الخارجية الهولندية

وزيرة الخارجية الهولندية

أكدت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروينز سلوت، أنّ هناك خطرا وشيكا للتصعيد في منطقة الضفة الغربية، نتيجة إلى تصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين، بالإضافة إلى العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

وناشدت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي ويعمل على منع التصعيد وتهدئة الوضع في البحر الأحمر، مع ضمان مرور السفن والأفراد.

واختتمت وزيرة الخارجية الهولندية معربة عن شكرها وثنائها على دور مصر الحتمي والحيوي في هذا الصدد، مع مواصلة التعاون الممتاز مع الدولة المصرية.

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بقلم منة شبانة