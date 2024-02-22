البابا تواضروس يستقبل سفراء هولندا وليبريا والبرازيل وأستراليا

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، عددا من سفراء الدول المختلفة في مصر، حيث التقى سفير هولندا في مصر بيتر موليما، وقدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيما عبر السفير الهولندي عن انبهاره الشديد بالحضارة المصرية العريقة.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، إيريك شوڤالييه السفير الفرنسي الجديد في مصر، وقدم له البابا نبذة عن العلاقات القوية التي تربط الكنيسة بكافة أركان الدولة المصرية، ومؤسسة الأزهر الشريف والطوائف المسيحية الموجودة في مصر.

كما تناول اللقاء موضوع أهمية الاهتمام بالتعليم، ودور فرنسا في دعم ملف التعليم في مصر.

وفي السياق ذاته التقى البابا في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، باولينو فرانكو دي كارفاليو سفير البرازيل الجديد في القاهرة، وتحدث البابا خلال اللقاء عن مصر وتاريخها، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينما أشاد السفير البرازيلي بأجواء التعايش القائمة بين كافة المصريين.

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس سفيرة جمهورية ليبيريا في مصر ماريان كوبي، وقدم لها أثناء اللقاء نبذة عن مصر، فيما أعربت السفيرة عن سعادتها بالتواجد في القاهرة.

والتقى البابا تواضروس الثاني اليوم، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن، بأستراليا.

وتحدث البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية في أستراليا، معربًا عن أمنياته للقنصل الجديد بالتوفيق في أداء مهام عمله.