محافظ الإسماعيلية: الكشف على 611 مواطنا في قافلة طبية بالقصاصين

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن قافلة طبية مجانية في قرية الخفيج بمركز ومدينة القصاصين وقعت الكشف الطبي على مئات المواطنين وصرفت لهم العلاج اللازم.

وأضاف بشارة خلال تفقده القافلة، أن القافلة الطبية وقعت الكشف على 611 مواطنًا في أول أيامها، حيث بدأت اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بشارة: القوافل تستهدف الأماكن الأكثر احتياجا

وقال محافظ الإسماعيلية إن القوافل تستهدف توفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، مشيرا إلى أنها تقدم الخدمات الطبية لسكان منطقة الخفيج والقري والعزب المجاورة لها.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية، شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، وجراحة عامة وجراحة مسالك، وعيادة للأسنان، وعيادة للأنف والأذن، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

ندوات للتوعية والتثقيف

كما تضمنت معملا للدم والأشعة وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.