بشرى سارة.. أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحال في رمضان 2024

تستعد الحكومة لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومن ضمن تلك الإجراءات تحديد مواعيد غلق المحال في رمضان، وإقرارها خلال الفترة المقبلة لضبط الشارع والحد من أي فوضى والحفاظ على المظهر الحضاري وإتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة القيام بدورها لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين والحد من أي زحام أو فوضى أو إزعاج للسكان.

عمل 24 ساعة

وقال مصدر مسؤول إن مواعيد عمل المحلات في رمضان المقبل تتضمَّن استثناء عدد من الأنشطة من مواعيد الغلق، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن تلك الأنشطة المستثناة خلال شهر رمضان محلات البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخابز ومحال الخضار والفاكهة والصيدليات، وذلك للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل المحال

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن تطبيق مواعيد عمل المحلات في رمضان تنطلق الأسبوع المقبل بعد إقرارها قريبا، ونشرها في الجريدة الرسمية على أن يتم متابعة التطبيق بالتنسيق مع المحافظات، وسيتم تسيير لجان لمتابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش والمقاهى ومنع الإشغالات والمخالفات واتخاذ ما يلزم.

معارض السلع

وأوضح أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال الشهر الكريم، منها معارض ومنافذ السلع لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، أيضا التركيز على أعمال النظافة، خاصة المناطق المحيطة بدور العبادة، وأيضا التصدي لأي مخالفات أو تعديات ومنع الإشغالات.