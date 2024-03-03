مصادر تكشف مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024.. تطبق الأسبوع المقبل

كشفت مصادر حكومية أن مقترح مواعيد عمل المحلات في شهر رمضان 2024 موجود حاليًا في مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته وإقراره ونشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل بمواعيد عمل المحلات الجديدة من الأسبوع المقبل مع حلول الشهر الكريم.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن القرار الأخير لتعديل مواعيد المحلات بيد رئيس الوزراء، وسيجرى مراعاة عمل الأنشطة الليلية خلال شهر رمضان منها المحلات والمطاعم والمقاهي حيث مقترح مواعيد عمل المحلات في رمضان يتضمن عمل تلك الأنشطة حتى ساعة متأخرة من الليل بحيث تكون مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات في رمضان فى الثانية صباحا أما الورش داخل الكتل السكنية تعمل حتى العاشرة مساء باستثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة حيث تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.

أنشطة مستثناة

وأشار إلى وجود أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحلات، ومنها السوبر ماركت والبقالة والأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، أيضًا خدمات الدليفرى للمطاعم والمقاهي مستمرة على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.