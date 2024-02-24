كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحلات.. الأوراق المطلوبة والغرامات

بدأت أحياء القاهرة في إرسال تنبيهات لأصحاب المحلات التجارية، بضرورة الالتزام بضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك تيسيرًا على المواطنين في ترخيص أنشطتهم المدرجة بالقانون.

أوراق ترخيص المحلات:

ويمكن لأصحاب المحلات تقديم طلبات الترخيص إلى المركز التكنولوجي بالحي، مع إرفاق المستندات التالية:

سجل تجاري سارٍ مدرج به النشاط والعنوان المراد ترخيصه.

طاقة ضريبية سارية مدرج بها النشاط والعنوان المراد ترخيصه.

عقد تمليك مسجل أو عقد إيجار مثبت بتاريخ سارٍ.

رسم هندسي للمحل وكروكي للموقع (لوكيشن).

في حالة تقديم مأكولات أو مشروبات، يتم تقديم شهادات صحية.

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على أصحاب المحلات غير المرخصة:

وفيما يتعلق بعقوبات المحلات المخالفة، فقد أوضحت الأحياء في تنبيهها أن تطبيق قانون المحال التجارية بدأ فعليًا في 11 ديسمبر 2022، وتم منح أصحاب المحلات فرصة عام من تاريخ تطبيق القانون للتقدم للترخيص.

ونصت المادة 30 من القانون على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتهيب أحياء القاهرة بأصحاب المحلات الالتزام بالقانون حفاظًا على المصلحة العامة.