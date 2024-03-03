أسعار السكر اليوم بعد قرار وزير التموين بكتابة وطباعة الأسعار على 7 منتجات

استقرت أسعار السكر في الأسواق ومعارض أهلا رمضان اليوم، بعد بدء تطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بكتابة وطباعة الأسعار على السلع، والذي تم تطبيقه منذ الجمعة 1 مارس.

أسعار السكر اليوم

وسجلت أسعار السكر اليوم في الأسواق، بعد قرار وزير التموين 27 جنيها في سعر كيلو السكر الحر الذي تضخه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في الأسواق ومعارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية، في حين تراقب الحملات الرقابية التموينية على الأسواق للتأكد من قرار كتابة وطباعة السعر على السلع والملزم على الشركات والمصانع المنتجة للسكر باعتبار السكر من السلع الاستراتيجية التي شملهم القرار.

قرار وزير التموين كتابة طباعة الأسعار

ونص قرار وزير التموين رقم 5 لسنة 2024، على كتابة وطباعة الأسعار الخاصة بـ7 سلع، وهي «الأرز والسكر والزيوت والأجبان والفول المعبأ واللبن والمكرونة»، للتسهيل على المستهلكين بالاطلاع على الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على العبوات الخاصة بكل سلعة.

ويستقر سعر السكر على البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه، والذي تصرفه وزارة التموين على البطاقات التموينية وفق حصة الدعم المخصصة لكل أسرة بحسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.