جامعة قناة السويس: نعمل على اكتشاف وتطوير مواهب الطلاب في الفنون المختلفة

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسعى إلى إقامة ورش فنية في التمثيل والغناء والعزف وغيرها من المجالات، مؤكدا أن مهرجان المسرح هذا العام كان طلابيا خالصا.

اكتشاف مواهب الطلاب في جامعة قناة السويس

وأضاف مندور خلال استقباله الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ورئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن الجامعة اكتشفت مواهب عدد من الطلاب في الديكور وتصميم الملابس والسيناريو والكتابة والإخراج والتمثيل، مشيرا إلى أن الجامعة استعانت هذا العام بالمخرج المتميز أحمد طه، مما أدى إلى صقل مواهب الطلاب ووصولهم إلى المستوى الاحترافي.

كما أكد حرص الجامعة على تنمية مواهب طلابها، لافتاً إلى أن الكورال والموسيقى والمسرح والتمثيل يحظى باهتمام طلابي كبير.

بكر: طلاب جامعة القناة نماذج مشرفة للمهرجان

وقال الدكتور حسين بكر إن مهرجان الإسماعيلية من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

وأشاد بكر بالنماذج المشرفة التي رآها من طلاب جامعة قناة السويس أثناء المهرجان، معرباً عن تقديره التام لدور الجامعة في رعاية الطلاب الموهوبين، مقدماً استعداده التام لإقامة ورش عمل في التمثيل والسيناريو والإخراج لطلاب الجامعة المهتمين بالفنون السنيمائية.

وقال إن المهرجان هذا العام شهد الاحتفال بعدد من المئويات، منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني، من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، موضحا رغبته في أن تتيح الجامعة مسارحها لعرض الأفلام التسجيلية خلال الدورة القادمة للمهرجان.