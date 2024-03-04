نورهان: بدأت مشروع المسرح المدرسي منذ 15 عاما.. ومحمد صبحي يدعمني

قالت الفنانة نورهان، إنّها بدأت مشروع المسرح المدرسي بشكل غير احترافي منذ 15 عامًا، وكانت تدرس مادة اللغة الإنجليزية، في مدرسة إنترناشيونال، لأنّها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

تدريب الأطفال على ممارسة اللغة في المسرح

وأضافت «نورهان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «كنت أدرب الأطفال على ممارسة اللغة في الأمور ذات الصلة بالمسرح والتمثيل، ثم انتقلت من التدريس بالنظام الأمريكي إلى نظام الـIB، وذلك في تخصص نادر جدًا».

وتابعت: «أثناء الدراسة كنا 7 على مستوى العالم الذي ندرسه وهو تخصص المسرح، لذلك فقد جمعت بين الأطفال والفن ووظفتهما بشكل مميز».

تدشين مسرحية عائلة ونيس

وواصلت: «الفنان محمد صبحي يدعمني منذ فترة طويلة، فقد دعيته لحضور أحد العروض المسرحية باللغة الإنجليزية، وحضر وأعجب به جدًا، وقال لي يا نورهان من يؤدي باللغة الإنجليزية يمكنه الأداء باللغة العربية، واخترت تدشين مسرحية عائلة ونيس، فقد تعودنا عليه كما أنه عمل به أخلاقيات وتقاليد كثيرة وهو ما يحتاج المجتمع إليه».