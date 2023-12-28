نورهان بعد تعلمها لعبة الأراجوز: «النفس الطويل والزمارة سر الصنعة»

منذ طفولتها كانت ترافق أسرتها خلال زيارة الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، لمشاهدة فقرات الأراجوز المحبّبة لها، وحين فتح المركز باب الالتحاق للتدريب على ذلك الفن بعد تسجيل الأراجوز في اليونيسكو، كانت من أوائل البنات اللَّاتي التحقن بالورش في الحديقة الثقافية.

نورهان شريف، 17 سنة وطالبة ثانوية عامة، من الجيل الجديد الذي انضم إلى الأراجوز، ومن شدة حبها له تعلمته في غضون شهرين فقط، مع المدرب محمد عبدالفتاح، قائلة: «تعلمت كيفية وضع الزمارة في فمي بطريقة صحيحة، لأنه ليس كل شخص يمكنه إتقان الزمارة، والأراجوز عبارة عن أمانة، مهمتها تغيير الصوت الأصلي للحصول على صوت نحاسي جذاب للمتفرج».

أسرار عروسة الأراجوز

الفارق في التدريب بين شخص وآخر يعتمد على النفَس الطويل، وقدرة اللاعب على إتقان استخدام الزمارة، وفي الوقت نفسه مهارة خروج الحروف والكلمات مفهومة: «مش معنى إن في فمي زمارة يخرج كلام مش مفهوم، لأ طبعاً المهارة تكون بالتحكم في الزمارة، والكلام بطريقة جذابة دون تأثير على وضوح الكلمات».

لماذا يحب الأطفال عروسة الأراجوز؟

وعن سبب تفضيل البعض لهذه اللعبة عن الألعاب الإلكترونية، توضح «نورهان»: «أنا كمتفرجة أفضّل لعبة الأراجوز عن أي لعبة إلكترونية، العرائس والماريونيت، عموماً اللي فيها إنسان، لأنها تُدخل الفرحة على قلوب الأطفال ويغنوا معاها، وهو ما يسعدني جداً».

العروسة الأراجوز مكونة من قماش وطرطور أحمر به كرة صغيرة لونها أصفر، أما شكل الوجه فعلى حسب شخصية العروسة، رجل أم امرأة أم طفل أم عجوز.

تتمنى «نورهان» دراسة الفنون، وخاصة التمثيل، واستكمال عملها فى الأراجوز، قائلة: «فن سيعيش لسنين وجمهوره صغار وكبار».