أشرف صبحي يتحدث عن مكالمة التوأم حسن مع محمد صلاح

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا يوجد أزمة بين محمد صلاح، قلائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قبل معسكر لفراعنة المُقرر له في مارس القادم، استعدادًا للدورة الودية الإمارات.

أشرف صبحي يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح التوأم حسن

وقال «أشرف صبحي» في تصريحات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: « لا توجد أزمة في ملف محمد صلاح مع منتخب مصر، لأن حسام وإبراهيم حسن تواصلوا مع جميع اللاعبين المحترفين، صلاح نجم كبير حقق ما لم يحققه أي لاعب كرة قدم مصري في التاريخ ويجب الحفاظ عليه وعدم التشكيك في نواياه ووطنيته، لافتا إلى أن صلاح سيبدأ المشاركة في المباريات مع فريقه تدريجيا خلال الفترة المقبلة وهناك متابعة مستمرة من إبراهيم حسن لحالته حتى يتم شفاؤه تماما من الإصابة.

وأضاف: « حدث تواصل ما بين الجهاز الفني وصلاح، للاطمئنان عليه لأن سكة المنتخب لا تزال طويلة، والمنتخب لديه برنامج للتجهيز لأمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.

وأتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلاً: « الجهاز الفني للمنتخب متابع جيد لصلاح وحالته، وصلاح خضع لبرنامج تأهيلي وبعدها لعب مباريات مع ليفربول ومن ثم تجددت الإصابة، وكان مطلوبًا أن ينزل صلاح تدريجيا للملعب ولا يزال البرنامج التأهيلي مستمرًا، وفي هذه النقطة حدث توافق على إكمال صلاح للبرنامج التأهيلي حتى في حال مشاركته ستكون مشاركة تدريجية، وسيكون هناك متابعة من إبراهيم حسن تحديدًا لأداء محمد صلاح حتى يتم التأكد من سلامته بنسبة 100%.