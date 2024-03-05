الكيلو بـ250 جنيها.. لحوم سودانية بأسعار مخفضة في جمعيات مرسى مطروح

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن طرح لحوم سودانية بأسعار مخفضة للمواطنين في الجمعيات الاستهلاكية في مدينة مرسى مطروح، التابعة لشركة تجارة الحملة التابعة لوزارة التموين.

أرخص أسعار اللحوم:

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، لـ«الوطن»: «قمنا بتوفير أرخص أسعار اللحوم للمستهلك، وبدأنا في بيعها في منفذ الجمعية الاستهلاكية أمام البنك الأهلي وسط مدينة مرسى مطروح، وهي لحمة سودانية ممتازة، ويباع الكيلو بسعر 250 جنيه للمواطنين، ويتم متابعتها من خلال مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح».

توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للأهالي:

وأضافت أنه يجري توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال الجمعيات الاستهلاكية والمعارض التي تم فتحها، منها: معرض أهلا رمضان، خلف مديرية التموين بمطروح، المعرض اللوجستي بجوار سوق ليبيا غرب المدينة، وتباع جميع السلع بتخفيضات من 20% إلى 25% في بعض السلع، مثل:

السكر.

الزيت.

الأرز (كسلع أساسية).

الفول.الفاصوليا.

العدس.المكرونة.

السمن.

الدقيق.

منتجات الألبان.

الخضروات.

الفاكهة.

وذلك لمواجهة جشع التجار، وتوفير المنتجات المختلفة ذات الجودة العالية بأسعار أرخص من الأسواق.