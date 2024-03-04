بشرى من «زراعة الشيوخ» قبل رمضان: انخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن

توقع المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق خلال الأيام المقبلة، عقب تراجع الدولار في السوق الموازية، بعد إعلان الحكومة توافر الدولار بالبنك المركزي من خلال مشروع تطوير رأس الحكمة.

أسعار اللحوم في الأسواق

وقال رئيس لجنة الزراعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن توافر الدولار بالبنك المركزي تسبب في انهيار السوق الموازية للعملة الصعبة في مصر، والتى كانت سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تأثير ذلك ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تراجع سعر الدولار في السوق، ما ترتب عليه انخفاض سعر طن الأعلاف بنحو 10 آلاف جنيه، وبالتالي نزول سعر اللحوم القائم في الأسواق حاليا.

وتوقع الجبلي استمرار انخفاض الأسعار بنسبة 40% في الفترة المقبلة تزامنا مع شهر رمضان، وخاصة السلع مثل اللحوم والدواجن والبيض والسكر، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد أن سعر كيلو اللحوم البلدي «القايم» بالمعنى المتعارف عليه سيصل إلى 130 جنيها، فيما سيصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها.

المعدل الطبيعي لأسعار السلع

وأكد رئيس لجنة الزراعة أن ذلك هو المعدل الطبيعي لأسعار السلع، نظرا إلى أن ما شهدته البلاد في الفترة السابقة لم يكن طبيعيا، مشددا على أن انهيار الدولار في السوق الموازية يؤكد الثقة الكاملة في الاقتصاد المصري، مختتما: «وفقا لمعلومات مؤكدة سيكون هناك انخفاض كبير في السلع خلال شهر رمضان مع وفرة كل السلع».