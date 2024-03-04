بتخفيضات 30%.. أسعار اللحوم الحمراء في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

تستعد كثير من الأسر إلى استقبال شهر رمضان الكريم، بالتطلع لمعرفة أسعار الأغذية الأساسية ومن بينها اللحوم الحمراء في مبادرة تخفيضات الأسعار ومعارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات، إذ تشهد توفير مبالغ تصل لـ100 جنيه في الكيلو.

وأشارت مديريات التموين بتوفير تخفيضات على أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات تصل لـ30% في مختلف الأماكن من ضمنها منافذ بيع السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم الحمراء بتلك المنافذ بين 260 جنيها و280 جنيها في مختلف الأماكن بالمحافظات والسيارات المتنقلة.

تخفيضات على أسعار اللحوم الحمراء بالمحافظات

ورصدت «الوطن» أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل 30% على مختلف الأماكن في المحافظات، وجاءت الأسعار كالآتي:

- اللحوم الطازجة بين 290 جنيها إلى 320 جنيها بدلا من 380 جنيها.

- اللحوم البرازيلي وصلت لـ240 جنيها.

- اللحوم المفرومة وصلت لـ200 جنيه و220 جنيها.

- الكبدة الطازجة بـ300 جنيه.

- الكبدة المجمدة بـ200 جنيه.

توفير لحوم للمواطنين بتخفيضات لمساندتهم في شهر رمضان

وأكدت مديريات التموين أنه يتم توفير اللحوم من أجل المواطنين بأسعار مخفضة من أجل ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة للحد من احتكار التجار للمنتجات، وتخفيف الأعباء على المواطنين.