أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 30%

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، تقبل الأسر على شراء المستلزمات المختلفة، سواء من ياميش رمضان أو المأكولات التي يأتي على رأسها مصنعات اللحوم الحمراء والبيضاء، لذا توفر وزارة الزراعة المنتجات المختلفة وتعرضها يوميًا في جميع منافذها بأسعار مناسبة وجودة عالية.

أسعار مصنعات اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وحرصت وزارة الزراعة على عمل تخفيضات كبيرة على أسعار مصنعات اللحوم البيضاء والحمراء مثل الكفتة والبرجر والكوردن بلو تصل إلى 30% مقارنة بأسعارها في الأسواق، وذلك وفق ما كشفته الصفحة الرسمية على «فيسبوك» وااخاصة بمنفذ بيع منتجات وزارة الزراعة.

كيلو سجق بلدي سوبر 240 جنيها.

كيلو برجر بلدي سوبر 250 جنيها.

كيلو كفته أرز بلدي 200 جنيه.

كيلو حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه.

كيلو ممبار محشي سوبر 130 جنيها.

كيلو ستربس حار أو بارد 220 جنيها.

كيلو كوردن بلو 220 جنيها.

كيلو برجر فراخ كرسبي 175 جنيها.

كيلو شيش طاووق 260 جنيها.

كيلو شاورما فراخ 260 جنيها.

كيلو كفتة حاتي بلدي 240 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في منافذ وزارة الزراعة

لحم بلدي كندوز ملبس 330 جنيها.

مفروم ملبس 300 جنيه.

كندوز أحمر 350 جنيها.

مفروم أحمر 330 جنيها.

موزه أحمر 355 جنيها.

انتركوت 355 جنيها.

روزبيف 355 جنيها.

شاورما لحم 355 جنيها.

بفتيك 370 جنيها.

عرق فلتو 370 جنيها.

عرق تربيانكو 370 جنيها.

كبده إسكندراني 350 جنيها.

كبده بانيه 350 جنيها.

قلب وكلاوي 340 جنيها.

عكاوي 370 جنيها.

لحم ضأن بلدي 380 جنيها.