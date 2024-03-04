نورهان عن المسرح المدرسي: اهتمام أولياء الأمور يساعد الطلاب على التمثيل

قالت الفنانة نورهان، إنّ المدرسة التي تدرس فيها اللغة الإنجليزية، ساهمت في تخريج طلاب شاركوا في مسرحية أبناء ونيس، وتتميز بإدارة مستنيرة.

وأضافت «نورهان»، في حوار مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «الطلاب متميزين جدًا ويحبون المدرسة، كما أنهم يبيتون هناك أحيانًا للعمل على مشروعاتهم الدراسية، أو حضور بروفات المسرحية».

أهمية المسرح المدرسي في حياة الطلاب

وتابعت: «في البداية، ومنذ 3 سنوات، لم يكن الأهالي رأوا النتيجة، لذلك كانوا متوجسين بعض الشيء، وفي بعض الأحيان كانت تمتد البروفة لـ12 ساعة، ولكن الأهالي أصبحوا سعداء لأن هذا الأمر يلهي أبناءهم عن استخدام الهواتف المحمولة».

وأضافت: «لقد حققنا توازنًا كبيرًا من خلال جعل الطلاب يبذلون جهدًا كبيرًا ويخرجون قدرًا كبيرًا من الطاقة السلبية، حيث يستخدم الطلاب المسرح والتعابير الحركية وكل ما له علاقة بفنون المسرحية. كما نمرن أدمغتهم على تصاميم الإضاءة والديكورات وتشغيل الميكروفونات».