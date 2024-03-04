«تعليم الإسكندرية» تخصص رقما تليفونيا لاستفسارات الطلاب ذوي الهمم

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن مديرية تعليم الإسكندرية تولى اهتمامًا خاص للطلاب ذوي الهمم وتحرص على رعايتهم وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم في جميع شؤون التعليم، وقد خصصت رقما تليفونيا للتسهيل عليهم بدلاً من التوجة إلى المديرية أو الإدارة التابعين لها.

متابعة شؤون الطلاب من ذوي الهمم

وأكد أن مديرية تعليم الإسكندرية، بها إدارة خاصة للتربية الخاصة لمتابعة شؤون الطلاب من ذوي الهمم، وتم إضافة رقم هاتف محمول للتيسير عليهم في تقديم الخدمات، ويرد عليه محمود شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والرقم هو 01227564570، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل السبل لتقديم أفضل الخدمات بشكل يسير للطلاب من ذوي الهمم بجميع المراحل التعليمية.

تكثيف الأنشطة المختلفة

وأضاف أن المديرية تحرص دائماً على رعاية أبنائها الطلاب سواء الأسوياء أو ذوي الهمم، وتكثف لهم الأنشطة المختلفة لتوفير مناخ تعليمي متميز من أجل تعليم أفضل، وجعل المدرسة مكان جيد وجاذب للطلاب لربطهم بها.