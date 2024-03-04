محافظ الإسكندرية: بدء أعمال تطوير شاطئ ذوي الهمم بالأنفوشي

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة التصميمات النهائية لمشروع تطوير شاطئ ذوي الهمم المجاني بالأنفوشي «سيد درويش»، والاطلاع على مشروع تطوير شواطئ الإسكندرية المصمم من خلال كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الصيف.

تطوير شاطئ الأنفوشي

وكلف «الشريف» بالبدء الفوري في أعمال تنفيذ مشروع تطوير شاطئ ذوي الهمم بالأنفوشي، على غرار شاطئ المندرة المجاني لذوي الهمم.

رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية لعيد الفطر

وأوضح الشريف أن المحافظة والأجهزة المعنية تبدأ استعداداتها المكثفة في أعمال رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين، لاستقبال مواطني وزائري الإسكندرية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.