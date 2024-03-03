محافظ الإسكندرية: تحويل المدينة إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الميناء شهد تطوير وتوسعة ضخمة ضمن خطة تطوير الموانئ، وهو إنجاز كبير ودليل قوي على قدرة مصر التنافسية في مجال النقل البحري وتسهيل حركة التجارة العالمية، وتحويل الإسكندرية إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المواني البحرية العربية رقم 62، وجمعيته العمومية رقم 31، بحضور السفير محمدي أحمد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء بحري عصام الدين بدوي الأمين العام للاتحاد، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي المشرف على إدارة النقل والسياحة، وأعضاء مجلس الاتحاد من الدول العربية.

عوامل رئيسية للتحول إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية

وأوضح محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية تسير على خطى واضحة ومدروسة، ويرجع الفضل الأول فيها للرؤية الثاقبة والعزيمة القوية للقيادة السياسية في أن نصبح مركزًا متقدمًا للخدمات اللوجستية، من خلال التركيز على 3 عوامل رئيسية للتحول إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وهي «شبكات الربط، البنية التحتية والإجراءات»، بمشاركة القطاع الخاص.

الاستفادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمواني

وناقش مجلس إدارة الاتحاد عددًا من الموضوعات المهمة خلال فاعليات الجلسة، وعرض تقرير نشاط لجنة تنمية المهارات البشرية بالإضافة إلى اقتراحات الأعضاء لتبادل الخبرات بين المواني البحرية العربية، لتعميم الاستفادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمواني.

يأتي ذلك في إطار التعاون العربي في المجال البحري، حيث يهدف الاتحاد للتنسيق والتعاون بين المواني العربية، وتوحيد الرؤى للنهوض بالمواني العربية والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.