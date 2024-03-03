محافظ الإسكندرية: الدولة ترفع كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والمواني

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والمواني من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.

انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 13»، والذي ينظمه معهد المواني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

ورحب محافظ الإسكندرية بجميع الخبراء والمتخصصين وقيادات النقل البحري والمواني واللوجستيات من مصر والعالم.

محافظ الإسكندرية: قطاع النقل البحري يؤثر على اقتصاد الدول

وأكد حرصه الدائم في المشاركة بهذا المؤتمر المتميز الذي يعد ملتقى علميا وعالميا يسلط الضوء على قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات التي لها تأثيرًا قويًا ومباشرًا على اقتصاد الدول.

توقيع اتفاقيات مهمة

وشهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات مهمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بين كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بكياناتها المختلفة ومجموعة من الهيئات العربية والدولية، جاء من بينها اتفاقية تعاون مع هيئة ميناء البحر التيراني الشمالي الإيطالية وجامعة بيزا الإيطالية وقطاع النقل البحري وجامعة جنوا بإيطاليا.