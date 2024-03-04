رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بالعريش.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

كتب:

حسين إبراهيم
11:41 م | الإثنين 04 مارس 2024
معرض أهلا رمضان بالعريش

معرض أهلا رمضان بالعريش

شهد معرض أهلا رمضان بمدينة العريش، تخفيضات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والبقوليات والأسماك، وانخفضت أسعار البضائع لأكثر من 50% عن السعر الأصلي، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 15 جنيها داخل المعرض.

إقبال الأهالي على معرض أهلا رمضان

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، في بيان له، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار البقوليات والمواد الغذائية أدى إلى إقبال الأهالي بشكل كبير على المعرض من بعد ظهر اليوم، حتى نفاد بعض الكميات في المساء.

وسجلت أسعار الخضروات البلدي انخفاضا كبيرا عن الأسبوع الماضي بمعرض أهلا رمضان بالعريش، ووصل سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات بدلا من 10، والبطاطس 10 جنيهات بدلا من 12.5، والباذنجان 8 جنيهات بدلا من 10، والملوخية 20 بدلا من 25 جنيها.

وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية

بدورها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن انخفاض الأسعار جاء بعد وصول كميات إضافية من المواد الغذائية، موضحة أن تراجع الأسعار جاء نتيجة لالتزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي، موضحة أنها تراقب حركة البيع والشراء بشكل يومي، وتعمل على تحذير غير الملتزمين من التجار.

اقرأ المزيد:

النائب العام يأمر بالتحقيق بشأن نشر أخبار كاذبة حول طالبة العريش

والدة طالبة العريش تكشف تفاصيل آخر لحظات حياتها.. ماذا وجدت في حقيبتها؟

بتخفيضات 35%.. وزير التموين يفتتح معرض «اهلا رمضان» بشبرا الخيمة

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان بـ«أرض كوتة»

«شمال سيناء».. منتجات «بئر العبد» بمعرض ديارنا تتضامن مع الأشقاء في غزة

حالة الطقس الآن في شمال سيناء.. رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة
بقلم حسين إبراهيم