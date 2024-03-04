إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بالعريش.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

شهد معرض أهلا رمضان بمدينة العريش، تخفيضات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والبقوليات والأسماك، وانخفضت أسعار البضائع لأكثر من 50% عن السعر الأصلي، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 15 جنيها داخل المعرض.

إقبال الأهالي على معرض أهلا رمضان

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، في بيان له، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار البقوليات والمواد الغذائية أدى إلى إقبال الأهالي بشكل كبير على المعرض من بعد ظهر اليوم، حتى نفاد بعض الكميات في المساء.

وسجلت أسعار الخضروات البلدي انخفاضا كبيرا عن الأسبوع الماضي بمعرض أهلا رمضان بالعريش، ووصل سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات بدلا من 10، والبطاطس 10 جنيهات بدلا من 12.5، والباذنجان 8 جنيهات بدلا من 10، والملوخية 20 بدلا من 25 جنيها.

وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية

بدورها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن انخفاض الأسعار جاء بعد وصول كميات إضافية من المواد الغذائية، موضحة أن تراجع الأسعار جاء نتيجة لالتزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي، موضحة أنها تراقب حركة البيع والشراء بشكل يومي، وتعمل على تحذير غير الملتزمين من التجار.