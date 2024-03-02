حالة الطقس الآن في شمال سيناء.. رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ورياح شديدة باردة على غالبية المناطق، وذكر المرصد المناخي بديوان عام مجلس مدينة العريش في بيان له، أن رياحا باردة تضرب المنطقة بشكل كبير.

وأضاف المرصد المناخي، أن درجات الحرارة قد انخفضت لتصل 17 درجة مئوية، أقل من وقت الصباح بدرجتين، فيما تشهد المنطقة رياحا باردة تزيد سرعتها في المناطق الصحراوية والساحلية.

مجلس مدينة العريش لم يتلقى أي استغاثات

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان، أن قسم الأزمات بالمجلس يواصل المتابعة مع المديريات ورؤساء الأحياء والتجمعات غرب وجنوب العريش.

ومن جهة أخرى أكد مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، أنه يتم متابعة زحف الرمال على الطرق السريعة، ومنع عملية التراكم بنهر الطريق من خلال مرور قسم الإدارة الهندسية والمتابعة.

الأرصفة تمنع حركة الرمال في الشيخ زويد

وأضاف مجلس مدينة الشيخ زويد، أن رصف الطريق الدائري وتركيب البلدورات والأرصفة حجم حركة الرياح جنوب وغرب المدينة.

فيما حذر ديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له، السائقين من السرعة الزائدة على الطريق الدولي العام بين العريش، والقنطرة، وبين العريش ومناطق وسط سيناء.