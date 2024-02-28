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انخفاض أسعار الخضروات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. الطماطم بـ3 جنيهات

كتب:

سلامة عامر
09:58 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
سوق الخضار والفاكهة

سوق الخضار والفاكهة

تابعت أجهزة محافظة الجيزة، حركة البيع والشراء في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، لعدم السماح بالتلاعب في الأسعار داخل المنافذ السلعية.

وأكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة لـ«الوطن»، أنّ المحافظة توفر المنافذ لبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية بوضع نسب خصم في أسعار السلع التموينية والخضراوات والفواكه المعروضة، لافتًا إلى تخصيص رقمي «01008047086-01147821653 » لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ البيع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري تجاهها.

استمرار انخفاض أسعار الخضروات

وكشف المصدر السعر الاسترشادي للخضراوات والفاكهة للتجزئة في السوق، تزامنًا مع توافر المعروض من كل الأصناف وسط هدوء حركة البيع والشراء، لافتًا إلى استمرار انخفاض أسعار «البطاطس - البصل - الفاصوليا - الطماطم - كل أنواع الباذنجان» واستقرار أسعار الفاكهة.

أسعار الخضروات في سوق الجملة

- سعر الجملة للطماطم يتراوح بين 3 و4.50 جنيه.

- سعر الجملة للبصل بأنواعه يتراوح بين 9 و12 جنيهًا.

- سعر الجملة للكوسة يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

- سعر الجملة للفلفل الرومي يتراوح بين 7 و12 جنيهًا.

- سعر الجملة للباذنجان الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

- سعر الجملة للفلفل الألوان يتراوح بين 15 و22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق الجملة في 6 أكتوبر 

- سعر الجملة للبرتقال أبو سرة يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- سعر الجملة لليوسفي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

- سعر الجملة للتفاح اللبناني الأحمر والأصفر يتراوح بين 40 و50 جنيهًا.

- سعر الجملة للفراولة يتراوح بين 9 و25 جنيهًا والاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8 و14 جنيهًا.

- سعر الجملة للموز البلدي والصعيدي يتراوح بين 9 و11 جنيهًا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.