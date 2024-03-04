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دراما المتحدة

وفاة أحد موظفي السفارة الأمريكية بالقدس

كتب:

منة شبانة
09:09 م | الإثنين 04 مارس 2024
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنّ أحد موظفيها الأمريكيين توفى بسفارة القدس، مشددًا على أن الوضع الإنساني في غزة «لا يطاق».

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، على مواصلة الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع، مع الضغط لزيادة المساعدات إلى شمال غزة.

وأشار إلى أنّ وقف إطلاق النار يتيح إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع، لافتا أن المساعدات الإنسانية تتصدر جدول اجتماع بلينكن وجانتس.

وشدد: «المساعدات إلى قطاع غزة قليلة وهذا يجب أن يتغير، كما أن الإنزال الجوي للمساعدات غير كاف».

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بقلم منة شبانة