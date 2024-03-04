سفيرة قبرص بالقاهرة: نتبنى خطة محكمة لتحقيق المساواة بين الجنسين

قالت بولي يوانو، سفيرة قبرص بالقاهرة، إنّ وجود المرأة في سوق العمل بالعديد من الدول يتأثر بالمواريث والثقافات، وهو ليس العبء الوحيدة الذي تتحمله المرأة، فلديها أعباء إضافية بما في ذلك ارتباطات المنزل وتربية الأطفال.

سياسات قبرص لخلق المساواة بين الجنسين

وأضافت خلال كلمتها في فاعليات اليوم الثاني من قمة المرأة المصرية، أن قبرص تتبنى سياسة جديدة هذا العام حول المساواة بين الجنسيين، وهي عبارة عن خطة عمل تتضمن محاور مختلفة من أجل مواجهة هذه المشكلات.

ولفتت إلى أن خلق ثقافة المساواة بين الجنسين هو تحدي كبير وتعمل الحكومة في قبرص على مواجهته، بالتعاون مع مؤسسات دولية عديدة أبرزها الاتحاد الأوروبي.

تعزيز دور المرأة

وشددت «يوانو» على أهمية أن تولي الحكومات والمنظمات في الدول المختلفة اهتمامًا أكبر بتعزيز دور المرأة في العمل، إذ يقع على عاتق الدول العديد من الأهداف التي يجب اتخاذها لتحقيق مساواة بين الجنسين، في كل دول العالم.

والجدير بالذكر أن اليوم الاثنين، شهد استكمال فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، في يومها الثاني والأخير، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد فعاليات القمة حضورا نسائيا دوليا ومحليا، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية