«التضامن»: 22% نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.. و60% بالسلك الدبلوماسي

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انطلاق النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، تعمل على تعزيز قوة المرأة المصرية وطرح نماذج متنوعة تبرز تمكين المرأة، كما تمثل فرصة لقيمة المساواة بين الجنسين وإعلاء قيمة المرأة وتأثيرها في المجتمع.

حضور 300 قيادة نسائية

وأشارت إلى أن القمة تشهد حضور 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مختلفة برعت فيها المرأة، منها المالية والاقتصادية والرياضة وغيرها من التخصصات، إضافة إلى مشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية الذين يشاركون في أنشطة متنوعة.

وأضافت أنه على الرغم من كل التحديات التي تواجه النساء فإنها تسهم بكل ما لديها من قوة في تعزيز الوعي الإيجابي لهذا الوطن ورخاء الاقتصاد المحلي وتقدم مصر ونهضتها، مؤكدة مساندة المرأة الفلسطينية التي صبرت واحتسبت خلال الأزمة، فهي رمز التمسك بالأسرة.

وأكدت أن مصر ستكون دائما سباقة لأشقائها في كل مكان، مؤكدة أنه على مدار سنوات حملت نساء مصر تشكيل ووعي ووجدان أبنائها، ومساندة النصف الثاني في المجتمع إلر جانب أداء دورها المجتمعي، وذلك على مستوى الحقوق في التعليم والعمل ولم تتخل يوما عن دورها ووقفت بكل صلابة للدفاع عنه، ويشهد التاريج أنها وقفت بجانب الزوج والاخ والابن.

60 % بالسلك الدبلوماسي من السيدات

ونوهت الوزيرة بأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 22% وفقًا لما كفله الدستور، وتمثل 14% من مجلس الشيوخ، و20% من مجلس الوزراء و44% من المجلس القومي للمرأة وتمثل 60% من السلك الدبلوماسي، وتشغل 1988 منصب في النيابة الإدارية من إجمالي 4600، وشغلت 677 سيدة منصب رئيس هيئة قضايا الدولة، و37 سيدة في منصب مستشار لهيئة قضايا الدولة، و66 قاضية، كما شغلت منصب نائب محافظ البنك المركزي وأول رئيس للمحكمة الاقتصادية، واول مستشار للرئيس الأمن القومي.

تعزيز وعي المرأة ومشاركتها في المجتمع

ولفتت الوزيرة إلى أن الأمومة تعد من أهم الأدوار في حياة المرأة، وإلا لم يكن لدينا أطباء وعلماء يساعدون في تغير المجتمع ورقي الإنسانية، مضيفة أن وزارة التضامن تؤمن بأهمية المرأة منذ الألف يوم الأولى، وتحرص على تعزيز وعيها ومشاركتها في المجتمع وحمايتها اجتماعيا وتأمينيا وتنميتها.

الاهتمام بالمرأة.. أحد شروط الاستدامة

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للسيدات، والذي تمثل مؤشرات إعلاء قيمة المرأة في الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، كما حققت النساء طفرة حقوقية، مضيفة أن الاهتمام بالمرأة شرط من شروط الاستدامة وتنمية المجتمعات وحقوق الأمم.

من جانبها، أعلنت الإعلامية دينا عبدالفتاح، رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، ورئيس تحرير مجلة أموال الغد، تنظيم معرض توظيف دولي للفتيات خريجات الجامعة خلال شهر مارس 2025، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأكدت عبدالفتاح أن المنتدى كان حريصا على تزامن القمة مع بداية شهر مارس وهو الشهر العالمي للمرأة، إضافة إلى احتواء الشهر نفسه على يوم المرأة المصرية وكما يأتي فيه الاحتفاء بالأم المصرية.

ودعت رئيس المنتدى الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح السيدات والأطفال ضحايا العنف والحروب والتوترات الجيوسياسية في جميع بقاع العالم، خاصة فى قطاع غزة والسودان والحرب الدائر رحاها فى أوروبا.

وفي ختام كلمتها وجهت الشكر إلى مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، باعتبارها الداعم الرئيسي لكل الحراك الذي تتمتع به المرأة المصرية حاليا، وكذلك دعمها لكل الأفكار والقطاعات وليس فقط الفتيات الأقل حظا، بل دعم كل القوى الناعمة.

كما وجهت الشكر للاتحاد الأوروبي والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، لدعمه جميع الأفكار الداعمة للمرأة وكذلك لتبنيه فكرة المعرض الفني عظيمات مصر وثقته في منتدى الخمسين بالخروج بهذا الحدث على الوجه الأمثل خاصة أنه كان حلما شخصيا له.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.