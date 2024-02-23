الأنبا موسى يبدأ رحلة علاجية إلى ألمانيا خلال يومين بعد الخروج من المستشفى

عاد الأنبا موسى أسقف عام الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية، إلى مقر إقامته بدير الشماسة فيبي بجمعية أحمد عرابي، بعد خروجه من المستشفى، على أن يبدأ خلال أيام رحلة علاجية إلى ألمانيا.

وكان الأنبا موسى قد غاب عن اجتماع منسقي خدام مهرجان الكرازة ببورسعيد، بعدما تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، وبحسب الكنيسة كانت وعكة صحية بسيطة وجرى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

الحالة الصحية للأنبا موسى.. يبدأ رحلة علاجية خلال أيام

وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية حاليا للأنبا موسى، في تحسن ملحوظ، وخرج من المستشفى وعاد إلى مقره بدير الشماسة فيبي.

أضافت أنه من المقرر أن يبدأ أسقف الشباب رحلة علاجية في ألمالنيا خلال يومين، لمتابعة حالته الصحية بأحد المستشفيات هناك.

وكان الأنبا موسى قد تعرض منذ عامين إلى وعكة صحية أدت إلى نقله إلى المستشفى في مصر وقام البابا تواضروس وعدد من أساقفة الكنيسة بزيارته والاطمئنان عليه، ثم قام برحلة علاجية إلى ألمانيا.

وكان سبب تلك الوعكة اختلال في نسب بعض العناصر الكيميائية في الجسم، أدت إلى نقله إلى المستشفى.