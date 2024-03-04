بورسعيد تنظم بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف بمشاركة 2000 شخص

أعلن إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، عن الاستعدادات النهائية لانطلاق المرحلة الأولى من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف والتي تستضيفها بورسعيد لأول مرة.

مشاركة 2000 سباح من مختلف الأندية

وأوضح «حمص» أن بطولة كأس مصر ستشهد مشاركة حوالي 2000 سباح وسبّاحة من مختلف أندية الجمهورية، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري، في حمام السباحة الأوليمبي الخاص بالمدينة الرياضية.

وأشار رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ إلى أن صافرة البدء لمنافسات البطولة ستنطلق يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتم تركيب معظم المعدات وعمل سور حديدي يفصل بين حمام السباحة التدريبي وحمام السباحة الخاص والسباقات.

شاشات كبيرة لعرض البطولة

وأوضح أن المنافسات ببطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف سيتم بثها بشكل مباشر عبر شاشات كبيرة في الأماكن المخصصة للجماهير، حيث من المتوقع أن يحضر أعداد كبيرة من أولياء الأمور المصاحبين لأبنائهم، مؤكدا أن ثقة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي في منطقة بورسعيد، جعلت للمدينة الباسلة نصيبا في استضافة هذا الحدث الهام.