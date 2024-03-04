قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. اعرف التردد

سيمفونية كروية مُفعمة بالإثارة والتشويق، يجتمع خلالها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، للعزف على ألحان أفريقية مصرية، على الأراضي السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر، في ديربي ناري ينتظره الملايين من محبي الفريقين.. فما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

عرس كروي منتظر في مباراة استثنائية، من المتوقع أن تبهر الملايين، في المباراة التي ستجمع الفريقين، يوم 8 من الشهر الجاري، في إطار المنافسة على لقب بطل كأس مصر، في مباراة تزدحم بالعديد من التحديات، لعل أبرزها رغبة مدرب الزمالك الجديد جوميز، في تحقيق الانتصار الأول على الغريم التلقيدي الأهلي، وهي الرغبة ذاتها التي تنتظر مارسيل كولر.

الأهلي سيكون على موعد مع مباراة استثنائية ستقام في السعودية، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر قناة الرياضية السعودية، وأون تايم سبورتس.

ويُدرك المارد الأحمر أهمية الحفاظ على هذا اللقب، ولن يقبل بغير الصعود على منصات التتويج مرة أخرى، مُؤكدا طموحه الذي لا يقل أو يتأثر، بكثرة التتويج بالبطولات، رغم إدراكه بصعوبة المعركة التي تنتظره أمام غريمه التقليدي، ولكنه مُستعد لخوضها بكل عزيمة وإصرار.

بينما يراود الزمالك حلمًا كبيرًا بالتتويج ببطولة كأس مصر، لاسيما بعد غياب دام لما يقارب الـ3 سنوات عن منصات التتويج المحلية أو القارية، إذ يدرك جيدًا الفارسُ الأبيضُ أهمية هذا اللقب لجمهوره العريض، الذي يأمل أن يجلب له فرحة عارمة بعد طول انتظار، على مدار الفترة المنقضية.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في الكأس

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD