«طاقة النواب» تتفقد «إشراقة النهضة الشاملة» في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال زيارتهم التفقدية لمشروع حقل ظهر والمناطق الصناعية بالمحافظة، في زيارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وبحث الغضبان، خلال لقائه بأعضاء اللجنة أبرز الاستثمارات ومشروعات الطاقة والمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنّ المحافظة ساهمت بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو بلغ 8.8%، وحظيت بتوصيل 94.9%من شبكات الغاز، و93% من شبكات الكهرباء.

تنمية ومشاركة مجتمعية

وعلى صعيد دور شركات الطاقة الدولية في المشاركة المجتمعية المحلية، كشف محافظ بورسعيد، عن إقدام شركة إيني الإيطالية على إنشاء «مدرسة حقل ظهر الفنية» بتكلفة استثمارية بلغت 5.5 مليون دولار، بجانب بناء وحدة صحية بالحي الإماراتي بالمحافظه بتكلفة 4.5 مليون دولار.

11 شركة للطاقة ببورسعيد

وتطرق اللواء الغضبان، إلى دور شركات الطاقة بغرب بوسعيد في تشغيل العمالة، موضحًا أنّ 11 شركة مختصّة في استخراج وبيع الطاقة تعمل في المحافظة، وتُسهم في توفير 3454 عملًا ثابتًا، و157 موسميًا.

وشكر محافظ بورسعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود التنمية والإعمار التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، منوهًا بإنجازات الدولة المصرية وخططها لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة، بجانب جهود استثمار الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.

من جهته، أكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، ضرورة تكاتف الجهات التنفيذية والشعبية والرقابية لإعلاء مصلحة المواطن وخاصة في ظل الأزمة التي تواجهها مصر حاليًا، بسبب تراجع السفن العابرة للقناة.

وقال السويدي، إنّه على رغم من الظروف الصعبة التي تعيشها مصر حاليًا فإنّ مؤشرات تراجع الدولار تبشّر بانفراج الأزمة، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع.

فيما قال خالد عبد المولى أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر تخوض حاليًا معركة وعي، داعيًا إلى ضرورة تكاتف القيادات الشعبية والتنفيذيه على تجاوز الأزمة التي وصفها بأنّها مصطنعة.

وأكد النائب عبدالباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة بالنواب، أنّ مشروعات الغاز وخاصة حقل ظُهر تُمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وعلى صعيد جهود تنمية محافظة بورسعيد، أشاد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال زيارتهم للمحافظة، بالتطورات والإنجازات التي جرت بالمحافظة خلال وقت قياسي، مؤكدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجعل من بورسعيد نقطة انطلاق للمشروعات القومية ضمن خطة التنمية المستدامة على أرضها.

جدير بالذكر أنه جرى عقد الاجتماع بين محافظ بورسعيد ولجنة الطاقة والبية بمجلس النواب بقاعة السيد سرحان بالديوان العام للمحافظة، وبحضور أعضاء اللجنة، وهم: النائب طلعت السويدى رئيس لجنة، ومحمد جنيدى وكيل اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة، وحسن عمار، والدكتورة أمل عصفور أعضاء مجلس النواب عن بورسعيد والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وتستهدف الزيارة متابعة المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز، حيث يتفقد خلالها أعضاء اللجنة المشروعات المجتمعية للمصانع والوقوف على مشاكل المبادرات القومية.